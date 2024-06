Recht auf der Burg „Vor dem Altar kommt der Notar“ – Vortrag in der Schwanenburg

Auf der Schwanenburg wird am Mittwoch die Veranstaltungsreihe „Recht auf der Burg“ fortgesetzt, nachdem bereits die erste Veranstaltung zum Thema „Erben und Vererben“ auf großen Anklang gestoßen war. Nun laden Gericht und Klever Anwaltsverein zur zweiten von insgesamt vier in diesem Jahr geplanten Veranstaltungen ein, in denen interessierten Bürgern aktuelle rechtliche Themen vorgestellt und Einblicke in die Arbeit der Justiz gewährt werden.