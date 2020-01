Vortrag : Vortragsreihe: Entnazifizierung im Klever Land

Kleve (RP) Im Gedenkjahr zum „Krieg am Niederrhein“, der die Region vom September 1944 bis April 1945 im Griff hatte, organisieren der Klevische Verein für Kultur und Geschichte / Freunde der Schwanenburg, das Stadtarchiv Kleve und die VHS Kleve Wilhelm Frede eine Vortragsreihe, die sich mit dem historischen Kontext der militärischen Ereignisse befasst.

Der dritte Vortrag in dieser Reihe ist am Freitag, 24. Januar, und befasst sich mit der Zeit unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Alliierten versuchten, die Verantwortlichen für die nationalsozialistischen Verbrechen zur Rechenschaft zu ziehen. „Aus heiterem Himmel? Der Krieg am Niederrhein im historischen Kontext“ heißt die Reihe. Der Titel des nächsten Vortrags: „Wer waren die Nazis? – Täterschaft und Entnazifizierung am Beispiel niederrheinischer Biografien“. Unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges versuchten die Alliierten, die Verantwortlichen für die nationalsozialistischen Verbrechen zur Rechenschaft zu ziehen. Neben den Haupttätern, die von Gerichten verurteilt wurden, mussten sich viele Deutsche den Entnazifizierungsverfahren unterziehen und wurden in die Kategorien Minderbelastete, Mitläufer oder Entlastete eingereiht. Die Entnazifizierungsakten ermöglichen nicht nur Einblicke in die NS-Zeit, sondern vermitteln auch die Auffassungen der Siegermächte und der Deutschen in der Nachkriegszeit.