Alternative für Johann Moritz Ist das der neue Name für den Klever Kulturpreis?

Guido de Werd wird voraussichtlich der letzte Geehrte sein, den die Stadt Kleve mit dem „Johann-Moritz-Kulturpreis“ auszeichnet. Nicht, dass die Stadt diese wichtige Auszeichnung aufgeben wird, sie wird künftig wohl unter einem anderen Namen firmieren. Denn zu sehr hat sich der Blickwinkel auf das Handeln von Menschen in vergangenen Jahrhunderten geändert, als dass man den Preis weiter mit dem Namen eines Mannes betitelt, der im 17. Jahrhundert als Gouverneur der Niederländischen Westindischen Gesellschaft in den Sklavenhandel verstrickt war. Kleves Bürgermeister Wolfgang Gebing hatte in seiner Rede zum Festakt der Preisvergabe im Museum Kurhaus Kleve erklärt, dass der Rat die Diskussion um den Namen Johann Moritz von Nassau-Siegen werde führen müssen – und zuvor die politischen Gremien wie der Kulturausschuss.