Umweltausschuss : Vorfahrt für Fahrräder: Politik ist skeptisch

Vorfahrt für Fahrradfahrer will die Verwaltung auf der Ackerstraße gewähren. Foto: dpa/Uli Deck

Kleve Die Fraktionen fordern ein ganzheitliches Konzept fürs Fahrradfahren statt einer Insellösung an der Ackerstraße.

Die Polizei ist dagegen, die Stadtverwaltung ist dafür und die Politik weiß nicht so recht, was sie davon halten soll: Der Vorschlag, Fahrradfahrern auf der Ackerstraße, die bereits eine so genannte Fahrradstraße ist, generell Vorfahrt zu gewähren, ist umstritten. Im Umwelt- und Verkehrsausschuss wurde das Thema nun diskutiert – zunächst ohne Ergebnis.