Vorbild Niederlande Sonnencreme-Spender bald auch im Kreis Kleve?

Bislang sei man in dieser Hinsicht noch nicht tätig geworden, denke nun aber darüber nach, hieß es auf Anfrage der Rheinischen Post. Kreissprecher Benedikt Giesbers hatte sich erkundigt, wie die Ärzte im Haus das Thema einschätzen. Und erfuhr, dass die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes ohnehin derzeit intensiv an Tipps zum Hitzeschutz arbeiten. „Wir werden massiv Einrichtungen wie Alten- und Pflegeheime oder Kindergärten mit Informationen versorgen, in diesem Zusammenhang wird natürlich auch dazu geraten, Sonne zu vermeiden beziehungsweise Sonnenschutzmittel zu benutzen.“ An stark frequentierten öffentlichen Orten Spender mit Sonnencreme aufzustellen, wie es sie während der Corona-Zeit mit Desinfektionsmitteln gab, sei eine bedenkenswerte Idee. „Allerdings kostet so etwas ja auch einiges Geld und die Geräte müssen betreut werden“, so Giesbers.