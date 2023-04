Auftakt in Jubiläumsjahr 100 Jahre Musikverein Zyfflich

Ein Meilenstein in der Vereinsgeschichte war der Bau der „Musikscheune“. Etliche Jahrzehnte musizierte man in eher notdürftigen Proberäumen. 2000 ergab sich die Gelegenheit, eine ehemalige Fahrzeughalle in Zyfflich zu übernehmen. Mit finanzieller Unterstützung aus dem Dorferneuerungsprogramm, aber vor allem durch den enormen Einsatz der Vereinsmitglieder und vieler Bürger aus der Ortschaft, wurde die baufällige Halle in Eigenleistung zu einem ansehnlichen Probenlokal umgestaltet. Seit 23 Jahren verfügt der MVZ jetzt über eigene und optimal ausgestattete Räume. Sie dienen sowohl den wöchentlichen Orchesterproben als auch der Nachwuchsausbildung. Die Heranführung der zahlreichen jungen Mitglieder an die Musik, war ein Garant für die Weiterentwicklung des MVZ.