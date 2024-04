Aprilscherze im Kleverland Von Cannabis-Popcorn bis FKK-Strand für Angler

Am Mittag meldete sich die Kreis-Klever-Schützenvereinigung ebenfalls per Facebook zu Wort – in sehr langer Fassung. Sie kündigte an, dass sie nach monatelanger Planung eine Wallfahrt in das heilige Rom vom 6. Oktober bis zum 12. Oktober auf die Beine stellen konnte. Dann folgt eine detaillierte Aufstellung des Programms, mit dem Highlight am Donnerstag: eine Audienz bei Papst Franziskus I. in der Sixtinischen Kapelle.