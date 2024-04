Aus Bäckerei Derks wird Bolten Brötchen werden günstiger – ein Klassiker bleibt im Sortiment

Insgesamt erhöht sich die Zahl der Bolten-Filialen auf 55. Sechs ehemalige Derks-Standorte geöffnet: Kranenburg Marktplatz, Kranenburg dm-Markt, in Kleve am Hagebaumarkt, im Rewe-Center Albersallee, an der Sparkasse und dem Hagebaumarkt in Goch. Zuletzt waren die Öffnungszeiten an einigen Filialen verkürzt worden. Ziel wird es sein, keinen Standort mehr vor 17 Uhr zu schließen. „Wir haben uns intensiv mit der Marktsituation in Kleve beschäftigt. Derks hatte neben den Mitbewerbern stets einen guten Kundenstamm. Für den Verbraucher ist es immer von Vorteil, wenn es Alternativen gibt“, sagt Bolten. Natürlich möchte man mit Eröffnungsangeboten die Kunden von den Waren aus dem Backhaus in Duisburg-Großenbaum überzeugen. Nach den ersten Wochen wird der Preis für ein normales Brötchen dann bei 42 Cent liegen – und damit unter den bisherigen. Zu Derks-Zeiten kostete es 45 Cent.