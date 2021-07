Sommerprogramm auf dem Marktplatz : Kalkar ist bereit für den Sommer

Der Kalkarer Marktplatz verwandelt sich ab dem 16. Juli in eine kleine Urlaubsoase mit Beachvolleyball, Livemusik, Sonnenliegen und grünen Liegeflächen zum Relaxen.

Kalkar Sechs Wochen lang heißt es diesmal in Kalkars Mitte „Sommer in der Stadt“. Es gibt Programm an den Wochenenden, Gelegenheit, im Sand zu entspannen und die Gastronomie zu genießen.

Von Anja Settnik

Für die Schützen ist das natürlich schade und klar würden sich manche Kalkarer über eine Kirmes freuen. Andererseits bringt das coronabedingte Ausfallen der Traditionsveranstaltung einen Vorteil, über den sich der Werbering Kalkar aktiv freut: In diesem Jahr kann die Aktion „Sommer in der Stadt“ sechs Wochen andauern. Das Programm beginnt am kommenden Wochenende und endet mit der „Goldgräberstimmung“ am 29. August. Die Arbeitsgruppe, die sich um die Organisation kümmert, hat ihre Pläne jetzt vorgestellt. Han Groot Obbink als Vorsitzender des Werberings ist besonders froh darüber, dass pünktlich ab Freitag der Wetterwechsel kommen soll.

„Sommer in der Stadt“ heißt im Fall Kalkar nämlich, dass ein Großteil des historischen Marktplatzes mit einer dicken Sandschicht bedeckt ist, auf der Kinder spielen und reifere Jahrgänge sich entspannen können. Ob ein Nickerchen im Liegestuhl vor Palmen und Olivenbäumen, Sandkuchen backen oder am Tisch vor einem guten Essen sitzen – alles ist möglich. Und an den Wochenenden gibt’s dazu noch ein Bühnenprogramm. Das aber, wie die Veranstalter betonen, nicht im Vordergrund steht. Vielmehr sollen sich die Kalkarer und ihre Gäste im Herzen ihrer Stadt wohl fühlen und natürlich den Wirten am Markt ein gutes Geschäft bescheren. Sie haben darauf wegen des Lockdown schließlich lange genug warten müssen. Wahrscheinlich wird auch der Rewe-Markt ab und zu einen Getränke-Stand aufbauen.

Schon in den vergangenen acht Wochen sah der Kalkarer Marktplatz sehr besonders aus: Grasmöbel und eine Grasfläche luden dazu ein, dort Zeit zu verbringen. „Dass so etwas in Kalkar geht, liegt nicht an Groot-Obbink, sondern daran, dass hier Unternehmer und andere Leute sehr engagiert sind“, sagt der Werbering-Chef. Und Bürgermeisterin Britta Schulz bestätigt, dass eine Stadt nie aus der Verwaltung heraus funktioniere. „Der ,Sommer in der Stadt’ und andere Events sind Gemeinschaftswerke, für die die Bürger selbst die Verantwortung tragen. Dass das bei uns so gut klappt, dafür möchte ich mich bei allen Akteuren bedanken!“

Als vor sechs Jahren der Veranstaltungskaufmann Steffen Bettray, einige Händler und die Stadtspitze die Idee zur Sandstadt hatten, war dies eine recht spontane Planung ohne festes Programm. „Ich weiß noch, dass ihr mit der Schubkarre den Sand verteilt habt“, erinnert sich die Bürgermeisterin. Inzwischen sorgen für den Transport und die Verteilung des Strandmaterials ortsansässige Profis mit ihren Lastern und Baggern. Die Kieswerke in Wissel sind zum Glück nicht allzu weit entfernt. „Von dort bekommen wir zusätzlich auch einen speziellen Sand, den der Künstler braucht, der eine Sandskulptur schaffen wird“, erzählt Bettray. „Botti“ Bottenbruch hat sich von einem in Köln lebenden Syrer erklären lassen, dass die große Figur Kalkars Historie aufnehmen und auch die Zukunft streifen wird – man darf gespannt sein! Kindern werden Workshops angeboten, bei denen sie eigene Kunstwerke schaffen und kreativ werden können.

Heiner Dünkelmann hat für den Nachwuchs einen Piraten-Kletterpark gebucht, an dem am 17. und 18. Juli für kleines Geld die Geschicklichkeit ausgetestet werden kann. Die Woche drauf kommt der Sandkünstler, Sänger Ward Palmen bestreitet die Rot-Weiße Nacht am 30. Juli. Im August lädt Fitness-Coach Andy von „Body Check“ mehrfach zum Workout ein, der 7. August ist der Tag der Vereine. Peter Kersten kommt mit seinem Food-Truck, ein Wochenende später heißt es „Kalkar radelt“ (durch alle Dörfer). Am 20. August soll es einen Unternehmerabend geben und am 21. und 22. August ein Beachvolleyball-Turnier. Der Klassiker „Kalkar genießen“ mit leckeren Kleinigkeiten der örtliche Gastronomie findet am letzten Wochenende im August statt, bevor die Kinder der Stadt den Sand nach Schätzen durchsieben dürfen.