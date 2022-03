Landtagswahl 2022 : Volt-Spitzenkandidat für Wahlkampf in Kleve

Kreis Kleve Zwar hat Volt keinen eigenen Direktkandidaten im Kreis Kleve, zumindest kommt aber der Spitzenkandidat der Partei, Christopher Gudacker aus Köln, am 2. April zum Infostand in die Klever Innenstadt, um beim Wahlkampf zu helfen.

(lukra) Ein eher maues Ergebnis von 0,4 Prozent hat Volt bei der Bundestagswahl erzielt. Dennoch will es das Team von Volt Kleve zur Landtagswahl erneut versuchen. Zwar hat man keinen eigenen Direktkandidaten, zumindest kommt aber der Spitzenkandidat der Partei, Christopher Gudacker aus Köln , am 2. April zum Infostand in die Klever Innenstadt, um beim Wahlkampf zu helfen.

„Vom europäischen Gedanken und Zusammenhalt kann es nie genug geben.“ Das ist das Motto der jungen paneuropäischen Partei Volt in ganz Europa. Auch in Kleve ist die Partei mit einem Team unterwegs. Ein Alleinstellungsmerkmal der Partei ist, dass sich Menschen auf dem ganzen Kontinent für den paneuropäischen Gedanken und daraus abgeleitete Ziele einsetzen. Inzwischen ist Volt als wählbare Partei in 17 Ländern Europas und als Bewegung in 15 weiteren Ländern aktiv. „Gerade im Kreis Kleve sollten das Thema Europa und grenzübergreifendes Denken und Handeln eine größere Rolle in der Politik spielen. Den Landtagswahlen in NRW kommt dabei eine entscheidende Rolle, um die richtigen Weichen für mehr Europa in unserem Bundesland zu stellen“, sagt André Kuhn, Leiter des Teams in Kleve. Für ihn und sein Team stehe fest, dass sich die Probleme unserer Zeit sich nur durch gesamteuropäisches Handeln lösen lassen.