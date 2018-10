Vollversammlung des Jugendamtselternbeirates Kreis Kleve

kreis kleve Die neu gewählten Elternbeiräte aller 76 Kindertageseinrichtungen aus den Kommunen Bedburg-Hau, Issum, Kalkar, Kerken, Kranenburg, Rees, Rheurdt, Straelen, Uedem, Wachtendonk und Weeze treffen sich am Dienstag, 30. Oktober in Uedem zu einer Vollversammlung.

Bei anderen Anliegen konnten die Elternvertreter für die Jugendamtsebene jedoch bereits Erfolge verbuchen. So wurde im Jugendhilfeausschuss erstmals aus Elternsicht Stellung zur Bedarfsplanung von Kita-Plätzen genommen und dabei u.a. aufgezeigt, wie es gelingen kann, eine bessere Betreuungsstruktur in den Kitas zu schaffen und Überbelegungen abzubauen. Auch die unzulässige Einschränkung des Wunsch- und Wahlrechts der Eltern zweijähriger Kinder, die eine Betreuung im Rahmen von Kindertagespflege bevorzugen, wurde mehrfach gegenüber dem Jugendamt der Kreisverwaltung moniert. Freude bei den Fachkräften in den Kindertageseinrichtungen löste der Jugendamtselternbeirat aus, als er im Mai den „Tag der Kinderbetreuung” in den Kreis Kleve holte.