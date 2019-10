Volleyball : Kevelaerer SV überzeugt im Derby

Volleyball Verbandsliga SV Bedburg-Hau - KSV Kevelaer. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Kevelaer Volleyball-Verbandsliga: SV Bedburg-Hau - Kevelaerer SV 1:3 (20:25, 23:25, 25:19, 19:25).

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Maren Herbe

In der Verbandsliga zwei kam es am Sonntag zum ersten Lokalderby zwischen dem gastgebenden SV Bedburg-Hau und dem Kevelaerer SV. In einem guten Spiel hatte der KSV allerdings das bessere Ende für sich und konnte die Partie mit 3:1 für sich entscheiden. Die ersten beiden Sätze waren dabei sehr knapp und so war es, beim Stand von 19:18 für die Bedburger, erst Robin Broeckmann und anschließend Florian Reschke mit ihren Aufgaben, welche den Satz eins mit 25:20 für den KSV sicherten. In den Augen von KSV-Trainerin Heike Thyssen lief es aber nicht so, wie von ihr gewünscht. Sie variierte in der Aufstellung und mit Marc Ophey kam ein neuer Spieler von der Bank. Der SV Bedburg-Hau ließ sich davon aber nicht beeindrucken und konnte sich in der Folge einen Vier-Punkte Vorsprung erspielen. Beim Stand von 12:8 für Bedburg kam Marcel Thyssen für Marc Ophey in das Spiel.

Über den Kampf sollte jetzt wieder ins Spiel gefunden werden. Aber erstmal blieb der SV Bedburg-Hau am Drücker und baute seinen Vorsprung auf 19:14 aus. Erst jetzt besannen sich die Kevelaerer ihrer Stärke und konnten den Rückstand Punkt für Punkt abbauen. Eine Auszeit bei 21:21 auf Seiten von Bedburg war die logische Konsequenz. Beide Teams konnten anschließend jeweils 2 Punkte machen, als Mirko Novak mit zwei druckvollen Sprungaufgaben den Satz zugunsten von Kevelaer entschied. Wiederum war Heike Thyssen nicht ganz zufrieden und stellte abermals um. Robin Broeckmann ging vom Feld und Florian Reschke kam als neuer Mittelblocker auf das Feld.

Info So haben die Teams am Wochenende gespielt Aufstellung Mannschaft Kevelaer Bergers, Broeckmann, Derrix, Janhsen, Nobbers, Novak, Ophey, Reschke, Thyssen, Verhoeven Aufstellung Mannschaft SV Bedburg-Hau Groß, Reinders, Pötzsch, Ulrich, Bours, Ruland, Ebben, Aulbach Spielplan Weiter geht es für die Kevelaerer Sportler nun mit der ersten Heimbegegnung der Saison am 9. November, um 17 Uhr, in der Zweifachhalle des Schulzentrums Hüls. Dort wartet dann der ART Düsseldorf II.

Auch dieser Satz begann sehr ausgeglichen. Beide Teams hatten dabei eine durchaus hohe Fehlerquote bei den Aufgaben. Die Zuschauer konnten in dieser Phase aber auch einige längere Ballwechsel bewundern, wo die Feldabwehr auf beiden Seiten den Ball im Spiel hielt. Der SV Bedburg-Hau ging dann Mitte des Satzes mit 16:14 in Führung und auf Seiten des KSV kam Robin Broeckmann nun auf der Außenangreifer Position für Sebastian Derrix ins Spiel. Dieser Wechsel zeigte Wirkung und der KSV glich zum 19:19 aus. Das war es dann aber auch. Niklas Groß vom SVB führte nun 6 Aufgaben in Folge aus. Bedingt durch unglückliche und teilweise auch vermeidbare Fehler in der Annahme und Abwehr stand es plötzlich 25:19 für Bedburg, welche damit den Anschlusssatz geschafft hatten. Der Zuschauer ahnte es schon, auch im vierten Satz rotierte Heike Thyssen in der Startformation. Und wieder kam es zu einem engen und spannenden Satzverlauf. Zumindest bis zum Stand von 16:16. Jetzt war es an dem KSV sich Punkt für Punkt abzusetzen. Mit 25:19 konnte der 4. Satz und damit das Spiel gewonnen werden.

Diese drei Punkte waren sehr wichtig und Heike Thyssen war sichtlich erleichtert, als das Spiel zu Ende war. Heike Thyssen: „Wir müssen immer noch konstanter werden. Wenn alle ihre Leistung zu 100 Prozent abrufen, können wir jeden in der Liga schlagen. Aber es sind die kleinen Fehler, wie zum Beispiel die viel zu hohe Quote verschlagener Aufgaben, welche uns das Leben selbst schwer machen.“ Ihr Gegenüber und Spielertrainer Christoph „Katze“ Bours sagte: „Leider haben wir unser gutes Spiel in den verlorenen Sätzen nicht bis zum Ende durchhalten können. Was wir viel besser machen als in der vorigen Saison ist, dass wir in der Feldverteidigung unheimlich ackern und wir keinen Ball verloren geben.“

Volleyball Verbandsliga SV Bedburg-Hau - KSV Kevelaer. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Kevelaers Akteur Sebastian Derrix mit der Rückennummer sieben und Haus Außenangreifer Felix Ruland (im rosa Trikot) lieferten sich im Verbandsliga-Derbykracher über die gesamte Spielzeit hinweg packende Netzduelle. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)