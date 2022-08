Feste und Führungen : Volles Programm im August beim Nabu

Kleverland Führungen, Feste und Fledermaus-Erlebnistag: Die Naturschutzstation stellt ihr Monatsprogramm vor. Gefeiert wird am 21. August beim Sommerfest der Nabu-Naturschutzstation in Rindern.

Am 13. August geht es los mit einer abendlichen Beobachtung und Spurensuche von Bibern. Als Auwaldmanager sind sie in der frei zugänglichen Millingerwaard aktiv. Ihre Spuren sind hier zu entdecken und in der Dämmerung zeigen sie sich auch selbst. Die Veranstaltung ist auch für Familien geeignet – genauso wie die zweite Biberveranstaltung am 20. August, bei der es am Nachmittag auf Spurensuche geht, die Tiere selbst aber – da sie dämmerungsaktiv sind – nicht entdeckt werden können.