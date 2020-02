Unsere Woche : Volle Unterstützung für Mensing – für unsere City

Meinung Kleve Kleve ohne das große Damen- und Herrenhaus – das will ich mir lieber nicht vorstellen. Also: Rein in die Geschäfte!

Diese Nachricht kam überraschend: Die Mensing-Gruppe hat am Donnerstag, als viele Menschen im Rheinland Altweiber feierten, beim Amtsgericht in Essen einen Antrag auf Insolvenzverfahren in Eigenverantwortung gestellt. Geschäftsführer Andre Gunselmann zieht damit die Notbremse. Nach seinen Angaben sei die Filiale in Velbert, die erst im Sommer 2019 eröffnet wurde, ursächlich für die Schieflage des Unternehmens.

Das ist die eine Wahrheit. Die andere – und damit hat nicht nur Mensing zu kämpfen – ist das veränderte Konsumverhalten der Käufer. Der größte Konkurrent des lokalen Einzelhandels ist das Internet, er heißt Amazon und Co.

Ob eine Stadt attraktiv ist, liegt nicht nur an Planern, Vermietern und Händlern. Es liegt auch an uns. Du und ich. Wir Kunden. Wer vor Ort einkauft, unterstützt die lokale Wirtschaft, schafft und sichert Arbeitsplätze in der Stadt.