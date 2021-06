Förderung von Ehrenamt : Volksbank Kleverland unterstützt Vereine

Kleve Gruppen waren aufgerufen, einen Antrag auf Förderung zu stellen. Es gingen insgesamt 40 Anträge ein, die zeigten, dass besonders in Corona-Zeiten die Not der Vereine groß ist.

Ein traditionelles Anliegen der Volksbank ist eigenen Angaben zufolge die Förderung des gemeinnützigen Engagements zahlreicher Vereine, sozialer Institutionen und ehrenamtlicher Helfer im Kleverland. In einem rollierenden System werden jährlich die Vereine eines der vier Förderschwerpunkte besonders unterstützt.

Aus diesem Grund hatte die Volksbank Kleverland im Frühjahr alle Vereine im Bereich Heimat- Natur und Kultur dazu aufgerufen, einen Antrag auf Förderung im Rahmen des diesjährigen Förderschwerpunktes zu stellen. Es gingen insgesamt 40 Anträge ein, die zeigten, dass besonders in Corona-Zeiten die Not der Vereine groß ist. „Gerade der Kulturbereich ist in diesen schweren Zeiten komplett auf der Strecke geblieben und Einnahmen für die Vereine blieben aus. Das haben uns besonders die Musikvereine und Chöre gespiegelt“, sagt Frank Ruffing, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Kleverland. Alle Vereine, die einen Antrag gestellt hatten, konnten mit einer Spende bedacht werden.