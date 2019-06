Bilanz 2018 : Volksbank: Dividende bleibt bei 1,5 Prozent

Kleve Die Volksbank Kleverland ist zufrieden mit ihrer Bilanz 2018: Sie hat ein Betriebsergebnis von 5,6 Millionen Euro erwirtschaftet. Bilanzgewinn beträgt 1,3 Millionen Euro. Dividende bleibt stabil. Ein Großprojekt steht Anfang Juli an.

In Zahlen drückt sich das so aus: Das Zinsergebnis stiegt von 14 Millionen Euro in den Jahren 2016 und 2017 auf 14,9 Millionen Euro im vergangenen Jahr an. „Dabei konnten wir 138 Millionen Euro an neuen Krediten ausgeben“, erläuterte der Vorstandsvorsitzende Frank Ruffing. Auch die Provisionserlöse konnte die Bank, wie bereits in den vergangenen vier Jahren, steigern auf aktuell 5,2 Millionen Euro. Auf der anderen Seite stiegen allerdings auch die Kosten für Personal (8,3 Millionen Euro) und Verwaltungsaufwendungen (4,9 Millionen Euro). Das Kundengesamtvolumen, also die Summe von Kundeneinlagen und -krediten innerhalb der eigenen Bankbilanz und bei den Partnerunternehmen der genossenschaftlichen Finanzgruppe, ist auf 1,57 Milliarden Euro gestiegen.