Neues IT-System kommt : Volksbank ist für kurze Zeit „mal weg“

Noch kann man sich an den Geldautomaten der Volksbank schnell mit Bargeld eindecken. Am Samstag wird das nicht möglich sein. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kreis Kleve Für die neue IT werden am Wochenende Systeme abgeschaltet. Die RP fasst zusammen, was das für Kunden bedeutet.

Für ihr neues IT-System schalten die drei Volksbanken der Region sich am Wochenende komplett ab. Es gibt kein Onlinebanking, Geldautomaten und Auszugsdrucker funktionieren nicht, auch die Geschäftsstellen sind dann nicht erreichbar. Was das für die Kunden heißt, fassen wir zusammen.

Was passiert? In der Zeit von Freitag, 5. Juli, bis zum Montag, 8. Juli, 8 Uhr, werden technische Umstellungen an den bankinternen Systemen durchgeführt. Zu dieser Zeit kommt es zu vorübergehenden Einschränkungen bei Barverfügungen und dem bargeldlosen Bezahlen mit der Girocard (Debitkarte), an SB-Geräten (Überweisungsterminal, Kontoauszugsdrucker, Geldautomat) sowie im Online-Banking und Online-Brokerage. Ab Montag voraussichtlich ab 10 Uhr können Bankgeschäfte per Online-Banking dann wieder abgewickelt werden.

Info Bargeldloses Zahlen prinzipiell möglich Kassenterminal Auch Geschäftskunden sind betroffen. Am Wochenende kann es zu Einschränkungen bei Zahlungen mit Girocards der Volksbank kommen. Die Kunden können über 500 Euro bargeldlos mit den Karten pro Tag verfügen. Es gibt jedoch Ausnahmen, etwa für minderjährige Kunden. Mit Kreditkarten kann man ohne Einschränkungen an den Kassenterminals zahlen, sofern es eine Kreditkartenakzeptanz gibt. Die Geldautomaten stehen auch für Einzahlungen nicht zur Verfügung. Nachttresoreinzahlungen sind möglich.

Was geht am Wochenende definitiv nicht? Barverfügungen und bargeldloses Bezahlen mit der Girocard sind für minderjährige Kunden temporär nicht möglich. Überweisungsterminals, Kontoauszugsdrucker und Geldautomaten stehen nicht zur Verfügung. Online-Banking/Online-Brokerage/Banking-Software auch nicht. Die Apps Online-Filiale und Online-Filiale+ können nicht mehr genutzt werden. Man muss auf die aktuelle Version der VR-BankingApp umsteigen.

Wie komme ich am Wochenende an Bargeld? Von Freitag bis voraussichtlich zum Samstag, 19 Uhr, sind die Überweisungsterminals, Kontoauszugsdrucker und Geldautomaten der Volksbank an der Niers aufgrund der technischen Umstellung außer Betrieb. Während dieser Zeit kann man sich mit der Girocard (Debitkarte) an Geldautomaten anderer Kreditinstitute mit Bargeld versorgen. Zusatzkosten erstatten die Volksbanken der Region gegen Nachweis.

Was ist mit meinen Kreditkarten? Sie sind nicht betroffen.

Kann ich in der Filiale Geld bekommen? Die Geschäftsstellen sind am Freitag nur bis 12 Uhr geöffnet. Die Telefon-Hotline ist an diesem Tag von 8 bis 12 Uhr erreichbar.

Wie rufe ich das neue Online-Banking auf? Die Internetadresse für das Online-Banking/Online-Brokerage hat sich geändert. Nach der technischen Umstellung funktionieren eventuell gesetzte Lesezeichen nicht mehr. Aus Sicherheitsgründen sollte man das Online-Banking immer über die Startseite aufzurufen.

Benötige ich neue Zugangsdaten? Für den Login zum Online-Banking nutzt man weiterhin die bisherigen, bekannten Zugangsdaten. Vereinzelt kann es aus technischen Gründen vorkommen, dass man systemseitig einen neuen Alias vergeben muss.