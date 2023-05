Volkhard Wille aus Kleve „Es gibt Punkte im Koalitionsvertrag, die sind von mir“

Seit einem Jahr hat der Kreis Kleve einen Grünen-Landtagsabgeordneten. Volkhard Wille war über den Listenplatz 18 in das Parlament eingezogen, ist nun Teil der Regierungskoalition von CDU und Grünen in Düsseldorf. Grund genug für den Abgeordneten, Bilanz zu ziehen – und nach vorne zu blicken. Dafür lud er in die Räume der neuen Geschäftsstelle der Partei an der Lindenallee in Kleve ein. „Es ist eine spannende Arbeit, bei der man einiges bewegen kann. Man darf sich allerdings von Rückschlägen und Misserfolgen nicht entmutigen lassen“, sagt Willle.