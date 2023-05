Volkhard Wille (Grüne) ein Jahr im Landtag: „Das ist wegen mir im Koalitionsvertrag“

Die Arbeit begann unmittelbar nach der Wahl: Volkhard Wille war Teil der Arbeitsgruppen, die den Koalitionsvertrag vorbereitet haben. Er saß für die Grünen bei haushalts- und finanzpolitischen Fragen am Tisch. „Ich bin bei den Grünen einer der wenigen, der sich mit dem trockenen Thema beschäftigt“, sagt er. Bei den Erfolgen in den Verhandlungen ist er selbstbewusst. „Es gibt fünf oder sechs Punkte im Koalitionsvertrag, die sind von mir. Die würden so ohne mich nicht enthalten sein“, sagt er. Zwei Beispiele: In den nächsten Monaten wird es für den 55-Jährigen verstärkt um die Einführung einer Rohstoffabgabe auf Kies und Sand gehen. Damit will er auch die Recyclingquote erhöhen, um am Ende weniger Sand und Kiesabgrabungen nötig zu machen. „Die zerstören die niederrheinische Landschaft immer weiter“, sagt Wille. Außerdem soll die Verwicklung der ehemaligen WestLB in den Cum-Ex-Skandal aufgearbeitet werden. „Auch wenn dieser größte Steuerraub der Nachkriegsgeschichte schwerpunktmäßig in den Jahren 2002 bis 2012 stattfand, wurden die Verantwortliche noch nicht zur Rechenschaft gezogen“, sagt Wille.