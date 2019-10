Vokalensemble : Geistliche Abendmusik mit dem Vokalensemble

Kantor Thomas Tesche hat die Gesamtleitung des Konzerts in St. Willibrord Kellen und spielt selbst auch an der Orgel. Foto: Musica sacra

Kleve-Kellen „Voce mea - Musikalische Gebete des 16. bis 21. Jahrhunderts“ heißt das Programm in der St.-Willibrord-Kirche Kellen.

Auf dem Programm stehen „Vaterunser“-Vertonungen mit und ohne Worte; Musik rund um das am weitesten verbreitete Gebet des Christentums, das Christen aller Konfessionen beten und das Menschen weltweit verbindet. So kommen Samuel Scheidts „Vater unser im Himmelreich“ aus dem 17. Jahrhundert zu Gehör, ebenso wie das heute knapp 50 Jahre alte „Vater unser“ von Wolfgang Stockmeier; von Renaissance-Polyphonie in Constanzo Portas Motette „Voce mea“ („Meine Stimme“) bis zum gleichnamigen Werk des zeitgenössischen Komponisten Thomas Hanelt (*1962) reicht die Spannbreite. Ein Solo-Werk für Orgel ist Jehan Alains (1911-1940) „Postlude pour l’Office de Complies“, in Marius Constants (1925-2004) „Alleluias“ wird neben Tesche an der Orgel auch Hendrik Timmer an der Trompete zu hören sein. Ein Schüler J. S. Bachs, Gottfried August Homilius, erklingt mit seinem frühklassischen „Unser Vater“, ebenso wie Maurice Duruflés letzte Komposition „Notre Père“ aus dem Jahr 1977. Das Konzert endet mit Hans Leo Hasslers „Pater noster“-Vertonung und seinem leuchtenden „Amen“ als passender Schluss.