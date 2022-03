Internet-Ausfall : 1600 Kunden von Vodafone-Störung am Niederrhein betroffen

1600 Kunden von Vodafone-Störung am Niederrhein betroffen

Eine Häufung von Internetausfallen bei Vodafone fiel vielen Nutzern in Kleve am Freitagnachmittag auf (Symbolbild). Foto: dpa/Federico Gambarini

Kleve Seit Freitagmittag gibt es eine Vodafone-Störung in Kleve. Der Schaden wurde bei Tiefbauarbeiten verursacht. Auch am Samstag waren noch zahlreiche Kunden von Internet-Ausfällen betroffen.

Nicht nur etliche Homeoffice-Nutzer können seit Freitagmittag in Kleve nicht mehr ihrer gewohnten Arbeit nachgehen. Bei Nutzern von Vodafone, immerhin zweitgrößter Anbieter in Deutschland, häuften sich Internetausfälle im gesamten Kleverland. Die Störungskarte der Online-Plattform „Netzwelt“ zeigte eine farblich tiefrot markierte Häufung im Bereich Kleve und auch die Kundenhotline vermeldete eine Störung am Niederrhein.