Nutzer in Kleve betroffen : Internetstörung bei Vodafone am Freitagnachmittag

Kleve Am Freitagmittag häuften sich in Kleve offenbar Internetstörungen beim Anbieter Vodafone.

Nicht nur etliche Homeoffice-Nutzer konnten am frühen Freitagnachmittag in Kleve plötzlich nicht mehr ihrer gewohnten Arbeit nachgehen. Bei Nutzern von Vodafone , immerhin zweitgrößter Anbieter in Deutschland, häuften sich Internetausfälle im gesamten Kleverland.

Die Störungskarte der Online-Plattform „Netzwelt“ zeigte gegen 14.30 Uhr eine farblich tiefrot markierte Störungshäufung im Bereich Kleve. Eine Kurvengrafik bei „Netzwelt“ zeigte gegen 14 Uhr rund 540 Störungsmeldungen an. Eine weitere Internetseite für Internetstörungen zeigt ebenfalls einen deutlich Anstieg von Meldungen von zunächst nur sehr wenigen um 12 Uhr bis hin zu mehr als 50 Berichten um 13 Uhr an. Schon eine Stunde später nahm die Anzahl der Störfälle aber bereits wieder ab. Für den Konkurrenten Telekom zeigte sich im selben Zeitraum keine vergleichbare Häufung. In der Regel halten Netzausfälle nur wenige Stunden oder gar Minuten an.