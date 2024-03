Für Musikfreunde und Sammler Vinyl-Fan plant in Kleve erste Schallplattenbörse

Seit mehr als 40 Jahren sammelt Volker Zippelius schon Schallplatten. Jetzt, im Alter von 55 Jahren, hat der Schulsozialarbeiter an der Joseph-Beuys-Gesamtschule in Kleve eine beachtliche Sammlung aufgebaut. Der leidenschaftliche Sammler besucht immer wieder Schallplattenbörsen, um sein Sortiment zu erweitern. Am 17. März veranstaltet er selbst einen Plattenmarkt in der Aula der Gesamtschule.