Schule : „Europa ist, wo wir friedlich spielen dürfen“

Einige der jungen Projektteilnehmer. Foto: christopherus schule

Kranenburg Viertklässler der Christophorus-Schule wurden geehrt für ihr Projekt „Kranenburg: Ein Bilderbuch Europas“. Es wurde im Rahmen der Europawoche 2020 vom Landesministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Internationales ausgezeichnet.

Von Antje Thimm

Was ist eigentlich Europa? Was bedeutet es und wo findet man es? Mit diesen Fragen haben sich die Viertklässler der Christophorus-Grundschule Kranenburg befasst und in ihrer direkten Umgebung Antworten gefunden. Das Ergebnis zeigen sie mit dem Fotoprojekt „Kranenburg: Ein Bilderbuch Europas“.

Es wurde im Rahmen der Europawoche 2020 vom Landesministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Internationales ausgezeichnet. „Generation Europa: Influencer gesucht!“ lautete die Ausschreibung des Wettbewerbs, mit der im Mai Einrichtungen, Schulen und andere Organisationen aufgerufen waren, europabezogene Projekte zu präsentieren. Die Idee zu dem Fotoprojekt hatte Charlotte Giesbers, Fachlehrerin an der Christophorus-Grundschule. „Ich dachte mir, es sei das Beste, zu fragen: wo finde ich Europa in meiner unmittelbaren Umgebung?“, erklärt sie. Sie und ihre Kolleginnen Marlies ten Bulte, Pina Tatoli und Carolina Dulche-de Thimm, die die Kinder bei der Durchführung begleiteten, sind beeindruckt von den Ideen der 9- und 10-Jährigen: Europa ist auf dem Spielplatz am Ententeich, denn da können Kinder in Frieden spielen. Europa ist die Buslinie von Emmerich nach Nimwegen. Europa ist der Versöhnungsstein, der an das Ende des Kriegs erinnert. Europa ist ein Radweg zwischen zwei Ländern. Europa ist, wenn man seinen Pass an der Grenze nicht zeigen muss. Kranenburg ist Europa, weil hier viele Menschen aus verschiedenen Ländern leben.

Info Das ist die Christophorus Grundschule Die Christophorus Grundschule in Kranenburg hat zurzeit 190 Schüler. Es findet bilingualer Unterricht in Niederländisch und Deutsch statt. Das Fotoprojekt ist digital zu sehen unter www.gskr-kranenburg2.schulon.org, von dort geht es zur „Ausstellung“. Die jährlich stattfindende Europawoche soll „die Bedeutung Europas für Bürgerinnen und Bürger in allen Lebensbereichen hervorheben.“

Auf allen Fotos sind die Kinder zu sehen, die ihre Botschaft klar machen. Sie winken an der Bushaltestelle, sie schaukeln und spielen am Ententeich, sie stehen Arm in Arm. Mit ihrem klaren Verständnis der europäischen Idee beziehen die Kinder auch die Corona-Krise mit ein, auf den Bildern tragen sie alle einen Mundschutz. „Corona ist doof“, schreiben sie. Alle müssten jetzt Mundschutz tragen. Und dann: „Es wird immer besser, weil viele sich an die Regeln halten.“ Was sie damit sagen wollen, ist klar: es gelingt nur, wenn die Länder gemeinsam die Regeln befolgen. Um den für Kinder zunächst abstrakten Begriff „Europa“ konkret zu machen, wurden im Vorfeld Unterrichtsreihen durchgeführt, um „das Wort zu greifen“, wie Lehrerin Charlotte Giesbers berichtet. Es wurde in Ton modelliert, gebastelt, gemalt. Schließlich besprachen sich die Kinder, wo sie in Kranenburg Europa finden. Sie wählten 12 Orte aus und fotografierten sie mit professioneller Unterstützung des niederländischen Fotografen Peter Hendriks. „Ursprünglich sollten die Kinder im Projekt selbst die Fototechnik lernen, aber dazu war die Zeit zu kurz“, so Giesbers.