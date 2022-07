Vierdaagse in Nimwegen : Nimwegen: 91 Prozent der Vierdaagse-Wanderer im Ziel

Nachdem der Wandertag durch die Veluwe wegen extremer Hitze abgesagt worden war, starteten die Nimweger Wandertage einen Tag später. Foto: IMAGO/ANP/IMAGO/ROB ENGELAAR

Nimwegen Knapp 35.000 Teilnehmer nahmen am Freitag den Orden in Empfang. Große Feten in der Stadt an der Waal. Keine Bauernproteste beim Großereignis.

Von Maarten Oversteegen

Die Vierdaagse in Nimwegen stand in diesem Jahr unter schlechten Vorzeichen. Die Teilnehmerzahl war nach zwei Corona-Absagen in Serie klar rückläufig, Debatten rund um russische Starter hatten die Veranstalter lange beschäftigt und das Wetter sorgte für regelrechte Drohszenarien. Die Folge: Weil am Dienstag tropische Temperaturen in der Grenzregion herrschten, fiel der Starttag aus – erstmals in der Geschichte der Wanderveranstaltung, die in diesem Jahr zum 104. Mal ausgerichtet wurde. So wurde aus der Vierdaagse eine Driedaagse, der ausgefallene Tag wurde nicht nachgeholt. Zu hoch wäre der organisatorische Aufwand gewesen, auch am Samstag zu laufen.

Wenig verwunderlich also, dass das Gros der Teilnehmer das Ziel erreichte. 34.934 Wanderer liefen am Freitagnachmittag auf der Via Gladiola in Nimwegen ein und holten sich ihren verdienten Orden ab. So waren knapp 91 Prozent der Wanderer, die am Mittwoch gestartet waren, erfolgreich. Damit liegt man im Trend: 2018 und 2019 waren es 92 Prozent. Hintergrund der Ausfälle sind vor allem schmerzhafte Blasen, fehlende Kondition oder andere Blessuren. Doch es gibt auch täglich Disqualifizierungen, wenn Teilnehmer versuchen, die 30, 40 oder 50 Kilometer lange Strecke abzukürzen. „Es ist großartig, nach drei Jahren wieder hier zu sein. Heute ist eine große Fete. Trotz der Tatsache, dass es nur drei Tage waren, haben sich die Teilnehmer den Orden aufgrund der Wetterbedingungen redlich verdient“, sagte Marschleiter Henny Sackers zum Abschluss.

Besonders bitter war die Absage des Starttags übrigens für die Ortschaft Lent im Norden der Studentenstadt. Die Menschen im Dorf hatten reichlich Versorgung bereitgestellt und die Gegend bunt geschmückt. Auch die Gastronomen in Lent hatten sich auf tausende Besucher vorbereitet, es sollte ein Volksfest werden. Doch die tropischen Temperaturen machten einen Strich durch die Rechnung. Im nächsten Jahr will die Ortschaft dann wieder an den Feierlichkeiten teilnehmen. Für die 105. Auflage im Jahr 2023 steht bereits ein Termin fest: Vom 18. bis 21. Juli ist es soweit. Nicht nur für die Wanderer stellten die Veranstalter in den vergangenen Tagen eine Menge auf die Beine. Rundherum sorgten auch Feierlichkeiten für mächtig Leben in den Straßen von Nimwegen. Jede Nacht wurde bis in die frühen Morgenstunden gefeiert. Live-Musik gab es unter anderem beim Festival „Matrixx at the Park“ im Hunnerpark, auch viele deutsche Gäste fanden den Weg dorthin.