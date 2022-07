Hitze-Notbremse : Vierdaagse in Nimwegen nur drei Tage lang

Traditionell kommen Zehntausende zur Vierdaagse in den Niederlanden. Foto: Stichting Vierdaagsefeesten

Nimwegen Die 104. Auflage der Vierdaagse in Nimwegen muss ohne den Starttag auskommen. Weil am Dienstag bis zu 39 Grad Celsius erwartet werden, wandern 42.174 Teilnehmer nun erst ab Mittwoch.

Von Maarten Oversteegen

Der Marschleiter Henny Sackers sprach bei einer Pressekonferenz von einer „historischen Entscheidung“. „Die Wetterbedingungen lassen es nicht zu. Der Druck auf die medizinische Versorgung wäre zu hoch. Das gilt sowohl für unseren eigenen Sanitätsdienst als auch für das Rote Kreuz. Es ist nicht zu verantworten, am Dienstag zu wandern“, sagte Henny Sackers. So wird aus der Vierdaagse in diesem Jahr eine Driedaagse.

Stattdessen geht es am Mittwoch um 4 Uhr in der Früh los. „Das Risiko wäre zu groß, das wollen wir nicht. Personal kannst du unter diesen Umständen ebenfalls nicht arbeiten lassen“, so Sackers. Nimwegens Bürgermeister Hubert Bruls unterstützt die Entscheidung. „Aber natürlich gibt es auch Enttäuschung nach zwei Jahren ohne Vierdaagse. Was nicht geht, das geht nicht. Dann muss man eine Entscheidung treffen. Ich respektiere die Hilfsorganisationen und die Veranstalter, dass sie diese Entscheidung getroffen haben“, so Bruls. Zuletzt hatten auch die Optionen im Raum gestanden, noch früher zu starten, die Strecke zu verkürzen oder zahlreiche Wasserstellen einzurichten.

,,In solch extremen Situationen ist es einfacher, etwas abzusagen, als alle Arten von Hilfsmitteln zu bemühen, wie etwa zwei Stunden eher zu starten. Das Wetter wird sehr extrem. Hoffen wir, dass das Wetter nach Dienstag schön wird und die Leute am Mittwoch starten können“, sagte Sackers. Das aber gilt als sicher: Mitte der Woche kühlt es deutlich ab, sogar Regen wird erwartet. Den Wanderern wird dringend davon abgeraten, am Dienstag auf eigene Faust zu starten. „Wir können sie nicht davon abhalten, das werden wir auch nicht machen. Aber es gibt keine Verkehrsregler, Toiletten oder medizinische Unterstützung. Lassen Sie es also sein“, so Marschleiter Henny Sackers.

Die Veranstalter waren mit Blick auf tropische Temperaturen gewarnt: Sicher ist nämlich, dass es am Dienstag fünf bis sechs Grad wärmer wird als 2006. Damals starben zwei Wanderer unter der Hitze. Herzinfarkte und Austrocknungserscheinungen sorgten für einen Großeinsatz von Rettungskräften. Die Folge: Die Vierdaagse wurde gleich ganz abgesagt, eine Zäsur. Von diesem Drama erholte sich die Laufveranstaltung nur mühsam, die Teilnehmerzahlen gingen in den Folgejahren deutlich zurück.