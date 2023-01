Unfall in Bedburg-Hau Auto kollidiert mit Lkw – vier Verletzte auf der B9

Ein Verkehrsunfall mit vier Verletzten hat sich am Donnerstagnachmittag auf der B9/Gocher Landstraße in Bedburg-Hau ereignet. Auf dem Teilstück zwischen Kaiser-Wilhelm-Allee und Waldstraße kollidierte aus noch ungeklärter Ursache ein Auto mit einem Lkw. Die Autofahrerin wurde in ihrem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Anschließend wurde sie verletzt dem Rettungsdienst übergeben. Der Lkw-Fahrer wurde bei dem Aufprall leicht verletzt. Ein weiteres Auto, das dem Unfall ausweichen wollte, geriet dabei in den Straßengraben, so die Feuerwehr Bedburg-Hau. Auch diese beiden Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt. Die B9 musste für die Unfallaufnahme gesperrt werden.