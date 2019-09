Rindern : Kirmes und Kaiserschießen in Rindern

Kirmes und Kaiserschießen am Wochenende in Rindern.

: (RP) Beim Königstreffen trafen sich alle ehemaligen Könige und Königinnen in geselliger Runde, um sich schon mal auf die anstehenden Rinderner Kirmes einzustimmen . Zum Kaiserschießen am kommenden Sonntag, den 15. September, ab etwa 13 Uhr treffen sich alle wieder, um einen Nachfolger für den amtierenden Kaiser Josef Hendricks zu ermitteln.

Am Sonntag werden die Bürger von Rindern traditionell durch den Musikzug Rindern und Tambourcorps Rees geweckt . Anschließend Gedenkgottesdienst aller Rinderner Vereine auf dem Sportplatz Rindern mir Kranzniederlegung am Ehrenmal. Zum Frühschoppen sind anschließend alle Bürger Jung und Alt recht herzlich eingeladen. Für Kinder wird dank dem Sportverein Rindern ( Eric Jansen ) ein Rahmenprogramm vor dem Festzelt stattfinden. Ebenfalls findet im Zelt gleichzeitig das Kaiserschießen statt und so können alle in geselliger Runde den Sonntag und damit die Rinderner Kirmes in diesem Jahr ausklingen lassen.