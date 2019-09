Kleve : Vier Mediziner und ihre Bands spielen für Hospiz

Blick auf den Sitz des Hospizes in Donsbrüggen. Foto: KKLE/ Stade, Klaus-Dieter (kds)

Kleve Der Förderverein Hospiz am St.-Antonius-Hospital Kleve veranstaltet am 2. Oktober ein Benefizkonzert in der Viller Mühle

Ein ganz ungewöhnliches Benefizkonzert wird es am 2. Oktober in der Viller Mühle in Kessel geben. Der Förderverein Hospiz am St.-Antonius-Hospital in Kleve veranstaltet mit vier lokalen Bands das Konzert zugunsten der Einrichtung eines stationären Hospizes in Kleve-Donsbrüggen. Das Besondere: Gleich vier Mediziner sind dabei als Musiker aktiv. Dr. Norbert Bayer (Kleve/Kevelaer), Dr. Henning Woitge (Kleve), Dr. Markus Souvignier (Kranenburg) und Dr. Ralf Nieder (Emmerich), die aktiv in Bands tätig sind, werden das Programm bestreiten. Die Bands 2&2, Milltower, Cheap Derry Stain und Ted’s Basement-Connection spielen unentgeltlich für den guten Zweck.

„Wir Ärzte möchten die Hospizidee aktiv unterstützen“, sagt Dr. Norbert Bayer, Chefarzt der Klinik für Kardiologie und Nephrologie des Katholischen Karl-Leisner-Klinikums. „Aus unserer täglichen Arbeit wissen wir, wie wichtig es ist, dem Leben bis zu seinem Ende Sinn und Würde zu geben.“ Am Pressegespräch, zu dem Christian Weßels von der Leitung Unternehmenskommunikation der Katholischen Karl-Leisner-Trägergesellschaft eingeladen hatte, nahmen neben Dr. Bayer auch die Vorsitzende des Fördervereins Hospiz am St.-Antonius-Hospital, Dr. Angelika Mosch-Messerich und Heike Calminus vom Vorstand teil. Gemeinsam mit Dr. Mosch-Messerich, früher ärztliche Direktorin des Katholischen Karl-Leisner-Klinikums, hatte Dr. Bayer die Konzert-Idee vorangetrieben. „Für Freunde und Fans handgemachter Musik ist auf jeden Fall etwas dabei“, verspricht der Mediziner. Das musikalische Spektrum der beteiligten Bands reicht von akustischen Cover-Versionen bis zum erdigen Rock aus eigener Feder.