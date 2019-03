Urteil am Landgericht in Kleve: Vier Jahre und sechs Monate für Vergewaltiger

Urteil am Landgericht in Kleve

Am Landgricht in Kleve gab es am Donnerstagnachmittag ein Urteil im Vergewaltigungsprozess. Foto: dpa/Jan-Philipp Strobel

Kleve Urteil im Vergewaltigungsprozess am Klever Landgericht: Der Beschuldigte muss für vier Jahre und sechs Monate in Haft. Der Richter sah den 33-Jährigen für voll schuldfähig.

(moha) Im Prozess gegen einen 33 Jahre alten Mann aus Kleve, der wegen Vergewaltigung, sexueller Nötigung sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit Körperverletzung vor Gericht stand, wurde am Donnerstagnachmittag das Urteil gesprochen: Der Angeklagte wurde zu vier Jahren und sechs Monaten Freiheitsstrafe verurteilt.

Der Hintergrund: Am 15. August 2018 soll sich der Angeklagte mit seiner Ex-Freundin auf dem LVR-Klinikgelände in Bedburg-Hau getroffen haben und sie unter Androhung von Gewalt zu sexuellen Handlungen gezwungen haben. Am nächsten Tag soll er unbekleidet vor ihrer Wohnungstür gestanden haben, sie mit einem Klappmesser bedroht und vergewaltigt haben. Am Morgen des 20. August wiederholte sich die Szene, doch als der Angeklagte nach Sex verlangte, gelang es der Frau, die Polizei zu rufen. Bei der Festnahme verletzte der Angeklagte eine Polizistin.