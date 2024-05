Nach Legalisierung Erste Gastronomen in Kleve reagieren mit Cannabis-Verbot

Seit dem 1. April ist Cannabis in Deutschland kein verbotenes Betäubungsmittel mehr. Abgesehen von bestimmten Ausnahmen – zum Beispiel in der Nähe von Schulhöfen, Sportstätten und tagsüber auch in Fußgängerzonen – dürfen Erwachsene nun in der Öffentlichkeit Marihuana und Haschisch rauchen.