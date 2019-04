Feuerwehr : 149 aktive Wehrleute mit 83 Einsätzen

Kranenburg Feuerwehr in der Gemeinde Kranenburg bleibt gut aufgestellt. Wehrleute sind positives Vorbild für die Gesellschaft. Brandschutzbedarfsplan wird fortgeschrieben. Ehrungen und Beförderungen während der Jahresdienstbesprechung

„Selbstverständlich gibt es für die Feuerwehr Kranenburg immer wieder neue Herausforderungen, wobei auch die sogenannte Tagesverfügbarkeit bei allen ländlichen Kommunen ein Thema ist, da die meisten Wehrleute berufsbedingt nicht vor Ort sind“, so Jansen mit Blick darauf, dass man an Lösungen arbeite. Hierzu gehöre die geänderte Alarm- und Ausrückeordnung, in dem tagsüber mehrere Einheiten alarmiert würden. Stichwort Alarmierung: Im vergangenen Jahr wurde die Feuerwehr der Gemeinde Kranenburg, in der zur Zeit 149 Aktive ihren freiwilligen Dienst versehen, zu 83 Einsätze gerufen, die sich in 26 Brandeinsätze, 40 technische Hilfeleistungen und 17 Fehlalarmierungen aufteilten. „Bei dieser Gelegenheit darf ich allen Arbeitgebern, besonders in der Gemeinde Kranenburg für Ihre Bereitschaft bedanken, wenn sie Feuerwehrleute für Aufgaben der Feuerwehr freistellen. Denn gerade das stärkt die Tagesverfügbarkeit“, sagte der Wehrleiter. Wie stolz die Gemeinde auf ihre Feuerwehr sei und das man deren freiwilliges Engagement gar nicht hoch genug loben kann, unterstrich einmal mehr Bürgermeister Günter Steins, der den Wehrleuten den Dank von Rat und Verwaltung übermittelte. So genieße gerade die Feuerwehr ein hohes Ansehen in der Bevölkerung. Kreisbrandmeister Reiner Gilles hob zudem die grenzüberschreitende Zusammenarbeit hervor. Die Jahresdienstbesprechung, ein geeigneter Rahmen für Ehrungen und Beförderungen. So erhielten aus den Händen des Wehrleiters die Sonderauszeichnung des Verbandes der Feuerwehren für zehn Jahre Zugehörigkeit Bastian Beyer, Sven Dombrowska, Mirko Schleuter, Simon Willemsen. Für 40 Jahre Zugehörigkeit zur Feuerwehr wurden Rudolf Schmechel, Günter van Baal, Dieter Röskens und Norbert Jansen ausgezeichnet. Für 50 Jahre Hans van Baal und Jürgen Wenten, 60 Jahre dabei ist Peter Spanjard und gar 70 Jahre (!) zur Feuerwehr gehört Hermann Lamers. Das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold des Landes Nordrhein-Westfalen für 35jährige aktive Mitgliedschaft in der freiwilligen Feuerwehr erhielten Johannes Keders, Arnulf Coppers, Heinz Jansen, Anton Cleusters, Karl Thyßen und Ludger van Heek. Auch galt es einige Wehrleute zu befördern. Zum Feuerwehrmann waren Martin Daamen und Tim Diederichs befördert worden. Zum Oberfeuerwehrmann befördert wurde Finn Queling und Martin Lötz, zum Unterbrandmeister Julian van Brackel, zum Oberbrandmeister Sven Dombrowska und Christoph Janssen, zum Hauptbrandmeister Stefan Lamers, Markus Dercks, sowie Daniel Cloosters und zum Brandinspektor wurde Christian Kellner befördert. „Die Leitung der Feuerwehr Kranenburg habe ich nur deshalb erfolgreich erledigen können, da ich mich auf mein gesamtes Umfeld in der Feuerwehr verlassen kann. Und auch die Jugendfeuerwehr ist hervorragend organisiert und eine wertvolle Stütze für die Gesamtfeuerwehr Kranenburg“, so der Wehrleiter, wobei der Brandschutzbedarfsplan in der Grenzgemeinde in diesem Jahr fortgeschrieben und die daraus abzuleitendenMaßnahmen in den nächsten Jahren umgesetzt werden.