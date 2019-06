Unternehmerfrühstück : Mit der Hochschule kamen die Baukräne

Kleve Unternehmerfrühstück der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve in der Stadthalle mit 120 Besuchern und drei Interviewpartnern.

Beim Unternehmerfrühstück mit der Kreis-Wirtschaftsförderung trat Professor Dr. Eberhard Menzel als gegenwärtiger Präsident der Hochschule Rhein-Waal vor gut 120 Gästen in Kleve ans Mikrophon, um den „Gewinn für Region und Wirtschaft“ zum Ausdruck zu bringen. Tat er dies noch in bekannt zurückhaltender Weise, in dem er von den 7300 Studierenden, von 464 Mitarbeitern, von deutlich über 60 Millionen Euro an jährlichen Zuweisungen und Zuschüssen vom Land NRW sprach, so schlugen andere einen euphorischer klingenden Ton an: „Unsere Stadt Kleve hat eine außerordentliche Dynamik erreicht, seit die Hochschule da ist“,sagt Bürgermeisterin Sonja Northing. Und Kreis-Wirtschaftsförderer Hans-Josef Kuypers sprach von einer Sonder-Konjunktur, die bis heute anhalte. „Die Baukräne kamen vor zehn Jahren – und sie sind bis heute geblieben“. Für Sonja Northing hat sich mit der Ansiedlung der Hochschule Rhein-Waal vieles verändert. Die Studierenden aus 137 Ländern hätten zu einer neuen Gesellschaft geführt. Kleve sei durch die Hochschule jung und bunt geworden.