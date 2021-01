Hochschule Rhein-Waal : Victoria Grimm Sprecherin der Hochschule

Kleve Die Hochschule Rhein-Waal hat eine neue Teamleiterin Hochschulkommunikation und -marketing. Victoria Grimm arbeitet seit Anfang 2021 in dieser Funktion.

Sie studierte von 1998 bis 2005 an der Technischen Universität Braunschweig Amerikanistik und an der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig Medien- und Kunstwissenschaften. Außerdem hat sie einen Master Projektleitung und Teamentwicklung der Guericke-Universität Magdeburg. Auslandserfahrung sammelte sie als Austauschstudentin an der Universität Pompeu Fabra in Barcelona, als DAAD-Sprachassistentin an der University of North Carolina in Charlotte (USA) und als Mitarbeiterin des International Office an der Technischen Universität Braunschweig. Bevor sie ihr Engagement an der Hochschule Rhein-Waal begann, arbeitete Grimm in den Bereichen Wissenschaft und Forschung, der Tourismusbranche und der Energiewirtschaft.