650 Besucher bei der VHS Musik und internationales Essen beim Europafest in Kleve

Die einfachste Methodik hat Baiba Rudoviča am Samstag den Teilnehmer beigebracht. Gewaschenes, geschältes und klein geschnittenes Gemüse wird in zweiprozentige Salzlake eingelegt, etwa 1-2 cm Platz sollte bis zum Rand freigelassen werden und das Gemüse sollte die Luft nicht berühren, sonst könne sich Schimmel bilden. Je Gemüse müsse das luftdichte Glas erst bei Zimmertemperatur und dann bei etwas kühleren Temperaturen einige Zeit fermentieren. Die Version mit Möhren, bemerkt sie, sei der Lieblingssnack ihrer acht jährigen Tochter. „Andere Kinder essen lieber Chips, aber sie will die fermentierten Möhren.“