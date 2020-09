Porträt : Ein Menschenfreund sagt Adieu

Thomas Ruffmann will sich künftig noch stärker im Verein Haus Mifgash engagieren. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Fachbereichs-Leiter Thomas Ruffmann hat sich von der Volkshochschule in den Ruhestand verabschiedet. Dozent wird er an der Hagsche Poort allerdings bleiben. In politischen Debatten verstand sich der 65-Jährige immer als Moderator.

Wer mit Thomas Ruffmann über seine 35-jährige Dienstzeit an der Volkshochschule Kleve sprechen will, sollte Zeit mitbringen. Der 65-Jährige hat eine Menge zu erzählen – über seine politische Sturm-und-Drang-Periode, die Entwicklung der Erwachsenenbildung oder seine Zeit nach der Pensionierung. Vor wenigen Wochen übergab Ruffmann die Leitung des Fachbereichs „Mensch, Gesellschaft, Politik, Persönlichkeit, Entspannung, Kunst und Kultur“ an seine Nachfolgerin, die 39-Jährige Aija Samina-Edelhoff. „Ich bin sicher, dass sie alle Qualitäten mitbringt, die es für diese Stelle braucht: eine große Offenheit, Neugier und Interesse an Menschen. Sie wird in den nächsten Jahren sicher viele spannende, eigene Akzente setzen. So gehe ich leichten Herzens“, sagt Ruffmann.

An der Universität Bielefeld und in London studierte der in Erlangen aufgewachsene Ruffmann von 1975 bis 1982 Geschichte und Sozialwissenschaften – und engagierte sich in der evangelischen Studentengemeinde. Besonderes Interesse entwickelte er an den politischen Verhältnissen und der Geschichte Südamerikas. „Ich war damals ein großer Kuba-Fan, vor allem wegen Ernesto Cardenals Bericht von den Erfolgen der Revolution“, blickt Ruffmann zurück. Von Deutschland aus klärte er ab 1978 mit Studienkollegen bei Demonstrationen etwa über die Militärdiktatur in Argentinien auf. „Für meine politische Sozialisation war die Befreiungstheorie aus Südamerika prägend“, sagt Ruffmann.

Info Ruffmanns Nachfolgerin muss die Volkshochschule zukunftsfit machen Altersstruktur Thomas Ruffmann zu Folge sei das klassische Publikum der Volkshochschule mit ihm gealtert. Mittlerweile betrage das Durchschnittsalter der Besucher etwa 60 Jahre. Die große Ausnahme: die Kurse Deutsch als Fremdsprache. Zukunft Daher dürfe es der Anspruch seiner Nachfolgerin Aija Samina-Edelhoff sein, auch wieder mehr jüngere Menschen für die kulturellen Angebote der Volkshochschule zu begeistern. So sei es nur folgerichtig, dass die Volkshochschule nun verstärkt in den sozialen Medien platziert werden soll.

Doch als Lehrer drohte ihm zunächst die Arbeitslosigkeit. Nach seinem Referendariat am Konrad-Adenauer-Gymnasium trat er daher 1985 die Stelle als Hauptberuflicher Pädagogischer Mitarbeiter an der Volkshochschule in Kleve an, die damals noch im Haus Dorsemagen beheimatet war. An die Schule kehrte er nie zurück. „Zwar fand ich das Leben in Kleve irgendwie zu eng. Mich haben damals aber schon zwei Dinge an der Stadt fasziniert: die Natur, speziell in der Düffel, und die Nähe zu den Niederlanden“, sagt der 65-Jährige, der mit seiner Frau in Keeken wohnt. Die Stelle an der VHS habe ihm die Möglichkeit beschert, so viel zu lernen, wie es ihm sonst wohl nirgends möglich gewesen sei. „In meinem Fachbereich politische und kulturelle Bildung habe ich in den dreieinhalb Jahrzehnten unglaublich viele Menschen und Themen kennengelernt“, sagt der Pädagoge.

Als Ruffmann seinen Werdegang an der Volkshochschule begann, war das Angebot geprägt vom Fremdsprachenbereich, dem zweiten Bildungsweg und der Alphabetisierung. Mit Ruffmann begann ein zweiter junger Lehrer, Willi Holtermann, der den Bereich der EDV und der beruflichen Bildung aufbaute. „Kleve ist schon damals ein spannender Ort gewesen, da das kulturelle Leben sehr viel ausgeprägter war als in vergleichbaren Städten. Das ist bis heute der Fall“, sagt Ruffmann, der 1994 den Umzug der VHS an die Hagsche Poort begleitete. Bis heute hat die Bildungseinrichtung dort ihren Sitz – wenngleich das Gebäude in die Jahre gekommen ist. Die Sanierung steht auf der Agenda der Stadtverwaltung, wenn auch erst im Anschluss an die Modernisierung der Schulen. „Wir lieben unser aktuelles Gebäude, da es uns viele Möglichkeiten bietet. Allerdings sind wir auch betriebslind für die Mängel des Hauses. Daher wünsche ich mir einen Neubau auf dem Minoritenplatz“, sagt Ruffmann.

In der politischen Bildung habe er immer eine große gestalterische Freiheit gespürt. „In politischen Diskussionen, von denen in den vergangenen Jahrzehnten unzählige an der VHS stattgefunden haben, wollte ich immer die Rolle als Moderator des Bildungsprozesses einnehmen, der sich von den Teilnehmerinteressen lenken lässt“, sagt Ruffmann. Kriegerische Auseinandersetzungen, Kapitalismus-Kritik, die Klever Stadtgestaltung – an Themenarmut litt die Volkshochschule unter Ruffmann nie. Auch den musikalisch-tänzerischen Bereich baute er unentwegt aus. „Menschen sollen und wollen im Leben nicht nur Lesen und Schreiben lernen. Es braucht mehr, nämlich auch eine künstlerische Ausbildung“, sagt Ruffmann. So können Teilnehmer heute Kurse zur Malerei, Holzbearbeitung oder Drucktechnik besuchen. „Insbesondere der Tanz ist die ursprünglichere und ältere Ausdrucksweise des Menschen und bis heute ein unterschätztes Überlebensmittel“, sagt er. Ruffmanns Interesse für fremde Menschen und Kulturen prägte die Volkshochschule ebenfalls nachhaltig. „Dieses Interesse wollte ich möglichst vielen Niederrheinern vermitteln. Fremd genug waren vielen Klevern übrigens auch die Niederlande“, sagt der Keekener. So organisierte er Tagesreisen, Veranstaltungen oder politische Fahrradseminare ins Nachbarland. Auch lud er zu Reisen in die neuen Bundesländer, nach Frankreich, Portugal oder Belgien. 2014 dann folgte die Flüchtlingswelle – und Ruffmann entdeckte seine Begeisterung für das Fremde völlig neu. Die VHS beteiligte sich an Netzwerken und runden Tischen zur Arbeit mit Migranten, der Fachbereichsleiter moderierte die Integrationslotsenkurse. „Ich wollte vermitteln, dass Integration deutlich mehr ist als das Lernen der deutschen Sprache“, sagt Ruffmann. Und dennoch spiele eben jenes Angebot, nämlich Deutsch als Fremdsprache, heute eine große Rolle an der VHS. 1000 Migranten lernen dort aktuell Deutsch, mehr als 14.000 Unterrichtsstunden sind es jährlich.