Viele Mitmach-Angebote VHS lädt in ihre neuen Räume in Pfalzdorf ein

(nik) Das Gebäude ist längst in Betrieb, aber noch wird nicht jeder sich drinnen umgesehen haben. Das kann jetzt anders werden, denn der VHS-Zweckverband Goch, Kevelaer, Uedem, Weeze lädt zum Tag der offenen Tür an seiner neuen Hauptstelle in Pfalzdorf ein. Der VHS-Campus an der Hevelingstraße 123 öffnet am 7. Juli für alle Interessierten von 14 bis 17 Uhr seine Türen. Geboten wird dabei ein vielseitiges Programm für Erwachsene und Kinder: informativ, vielseitig und kreativ.