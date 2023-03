Fußballfeld verwüstet VfR Warbeyen sichert Sportplatz jetzt vor Randalierern

Zum Hintergrund: Die Fußball-Teams des VfR Warbeyen, dessen erste Frauenmannschaft in der Regionalliga um Punkte kämpft, spielen und trainieren derzeit auf drei Sportanlagen im Klever Stadtgebiet. Am Bresserberg, in Kellen und in Warbeyen sind die Schwarz-Weißen aktiv – durchaus eine organisatorische Kraftanstrengung für die Verantwortlichen. Zudem hofft der Klub unverändert auf einen neuen Kunstrasenplatz am Duvenpoll.