Klage abgewiesen Wird der „Prophet“ von Graefenthal jetzt abgeschoben?

Im Rollstuhl saß er am Montag im Verwaltungsgericht Düsseldorf, trotzdem musste er Hand- und Fußfesseln tragen. Offenbar sehen die Behörden Fluchtgefahr. Der wegen sexuellen Kindesmissbrauchs verurteilte selbst ernannte „Prophet“ von Graefenthal und Gründer der Glaubensgemeinschaft Orden der Transformanten hatte in Düsseldorf gegen eine Ordnungsverfügung des Kreises Kleve geklagt. Der Kreis hatte bereits im Mai die Ausweisung des Niederländers verfügt. Das heißt: Er ist ausreisepflichtig und darf im konkreten Fall fünf Jahre nicht wieder in die Bundesrepublik einreisen oder sich dort aufhalten. Da er gegen die Verfügung geklagt hatte, war diese aber noch nicht rechtskräftig.