Versöhnungskirche Kleve : Versöhnungskirche: „Richtfest“ im Herbst

Info

Bauarbeiten Die Arbeiten an der Versöhnungskirche sollen Oktober 2020 abgeschlossen sein.

Gemeindeleben Das Gemeindebüro zieht in einen Container an der Feldmannstege, Gottesdienste sind dann in der Auferstehungskirche Kellen und in der kleinen Kirche Böllenstege.

Ökumene Gottesdienst am Heiligabend ist in der Christus-König-Kirche. „Es herrscht ein gutes ökumenisches Klima“, sagt Pfarrer Rohländer.