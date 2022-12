Tiere vermisst Ist ein Katzenfänger in Kleve unterwegs?

Zum einen lag der eigentliche Fundort etwa zehn Kilometer entfernt von Felis eigentlichem Zuhause. Auch für Freigänger-Katzen wie Feli, die nach Herzenslust autark durch die Gegend streunen dürfen, ist diese Entfernung eher unüblich. Zum anderen sei die Abgabe der Katze an das Tierheim suspekt gewesen. So sei die Frau, die Feli an das Tierheim übermittelte, unkooperativ gewesen, habe sich verhalten, als sei es ihr eigenes Haustier, berichtet Schmidthausen. Später wurde der Vierbeiner an eine Familie übergeben, die erst nachdem sie Katze Feli chippen wollten, bemerkten, dass diese bereits gechippt war. So konnte das Haustier letztlich doch noch an die eigentliche Besitzerin, Hannelies Schmidthausen, übergeben werden.