Suche mit Hunden und Hubschraubern : Vermisste 53-Jährige aus Kalkar tot in Xantener Südsee gefunden

Vermisste 53-Jährige aus Kalkar tot in Xantener Südsee gefunden

Kalkar/Xanten Erst hatten Passanten persönliche Gegenstände der vermissten Frau aus Kalkar gefunden, am Sonntag gab es dann Gewissheit: Die 53-Jährige ist tot. Zuvor hatte es eine groß angelegte Suche gegeben.

Eine seit Donnerstagnachmittag vermisste 53-jährige Frau aus Kalkar ist am Sonntagmorgen tot aus der Xantener Südsee geborgen worden. Passanten hatten am Donnerstag gegen 15 Uhr zunächst persönliche Gegenstände der Frau auf einem Parkplatz an der Xantener Südsee aufgefunden.