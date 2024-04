Nachhaltigkeitspreis Verleihung der Klever Birne geht in zweite Runde

Kleve · Dieses Jahr geht der Klever Nachhaltigkeitspreis „Klever Birne“ in die zweite Runde. Am Dienstag findet der Auftakt in der Hochschule statt. Worum es geht.

29.04.2024 , 18:48 Uhr

Die Verleihung der Klever Birne geht in die zweite Runde. Foto: Marc Cattelaens

Dieses Jahr geht der Klever Nachhaltigkeitspreis „Klever Birne“ in die zweite Runde. Die Stadt Kleve und die Hochschule Rhein-Waal (HSRW) laden am Dienstag, 30. April, um 18 Uhr alle Interessierten zur gemeinsamen Auftaktveranstaltung in die Hochschule ein. Der Ideenwettbewerb zeichnet Projekte aus, die sich mit mindestens einem der 17 Nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen (SDGs) beschäftigen und darauf abzielen, Kleve zu einem nachhaltigeren Ort zu machen. Lokales Handeln hat globale Auswirkungen – bei der Veranstaltung können Bürger, Vereine, Studierende und alle weiteren Interessierten erfahren, wie die Umsetzung der 17 Ziele maßgeblich zur Nachhaltigkeit beiträgt und welche cleveren Ideen im vergangenen Jahr bereits ausgezeichnet wurden. Darunter befanden sich zum Beispiel Konzepte für eine Umgestaltung des Margarinewerks in Kleve oder die Idee eines Klimacafés. Die Veranstaltung bietet eine umfassende Aufklärung über den „Klever Birne“-Wettbewerb und zeigt auch konkrete Schritte für persönliches Engagement auf, wie es heißt. Die Teilnehmer können die Gelegenheit zum Austausch mit Vertretern der Stadt Kleve aus der Abteilung Nachhaltigkeit und Klimaschutz sowie dem Projekt TransRegINT (Transformation der Region Niederrhein – Innovation, Nachhaltigkeit und Teilhabe) der Hochschule Rhein-Waal nutzen, um tiefere Einblicke über die Teilnahmebedingungen zu erhalten. Weitere Informationen und Teilnahmebedingungen zur „Klever Birne“ sind im Internet unter https://www.kleverbirne.de erhältlich.

(lukra)