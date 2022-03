Autofahrer im Krankenhaus : Zwei Verletzte nach Wendemanöver

Bedburg-Hau Ein 53-jähriger Autofahrer setzt beim Wenden zurück und stößt mit einer 27-jährigen Autofahrerin zusammen.

Am Mittwochmorgen kam es gegen 8.30 Uhr auf der Felix-Roeloffs-Straße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 53-jähriger Mann aus Dorsten befuhr mit seinem VW die Felix-Roeloffs-Straße in Fahrtrichtung Schmelenheide. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 53-Jährige an den rechten Fahrbahnrand und setzte zum Wenden an, als eine 27-jährige Kleverin, die mit ihrem Skoda in gleicher Richtung unterwegs war, an dem VW vorbeifuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen.