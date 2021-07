Verkehrsunfall : Autofahrer bei Unfall in Kalkar schwer verletzt

Autofahrer bei Unfall in Kalkar schwer verletzt

Kalkar Ein Mann ist auf der Louisendorfer Straße mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt. Einsatzkräfte suchten die angrenzenden Felder nach möglichen weiteren Unfallopfern ab. Die Strecke ist aktuell noch gesperrt.

(RP) Am Donnerstagmorgen hat sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Louisendorfer Straße in Kalkar ereignet. Ein Pkw-Fahrer war aus zunächst unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt. Dadurch schleuderte der Wagen quer über die Fahrbahn und kam schließlich in einem Getreidefeld zum Stehen.