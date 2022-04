Verkehrsunfälle im Kreis Kleve : Neue weiße Kreuze als Mahnmal

Mahnend sollen die großen weißen Kreuze daran erinnern, dass hier Menschen bei einen Verkehrsunfall verstorben sind. Foto: Markus van Offern (mvo)

Bedburg-Hau Die Polizei im Kreis Kleve stellte am Donnerstag zwei weiße Kreuze an der Uedemer Straße auf. An den zwei Orten sind im vergangenen Jahr zwei junge Menschen bei Verkehrsunfällen verstorben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Elena Eggert

Viele Blumen, Engelsfiguren, Kerzen und Solar-Lichter umgeben das braune Holzkreuz an der Uedemer Straße in Richtung Bedburg-Hau kurz vor der Einmündung zur Pfalzdorfer Straße. An diesem Ort ist im vergangenen Oktober eine 20-Jährige tödlich verunglückt. Ein Autounfall. Die junge Frau fuhr in Richtung Bedburg-Hau, kam von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Die Unfallursache ist ungeklärt. Sie starb noch am Unfallort. Jetzt steht neben dem kleinen Holzkreuz ein weiteres Kreuz: strahlend weiß und etwa zwei Meter hoch.

Die Polizei des Kreises Kleve und der Klever Ortsverband des Technischen Hilfswerks (THW) stellten diese weiße Kreuz am Donnerstagmorgen auf. In Gedenken an die Verstorbene und als Mahnmal für vorbei fahrende Autofahrer. Landrätin Silke Gorißen begleitete die Aufstellung des Kreuzes und drückte den Eltern und der älteren Schwester der Verunglückten, die an der Aufstellung teilnahmen, ihr Mitgefühl und ihre Anteilnahme aus: „Dieser Verlust hat Ihr Leben eindrücklich verändert. Wir wissen, wie schwer das für Sie ist, und ich danke Ihnen, dass Sie dennoch heute hier sind.“

Aber das weiße Holzkreuz war nicht das einzige, dass am Donnerstag aufgestellt wurde. Keine 800 Meter weiter, an der Kreuzung Imigstraße/ Uedemer Straße, findet sich eine weitere Unfallstelle. Auch hier erinnern bereits Blumen, Kerzen, ein braunes Holzkreuz und ein großes rotes Herz an den Tod eines 14-Jährigen. Jetzt steht auch hier ein weißes Holzkreuz der Polizei. Der Jugendliche aus Bedburg-Hau wollte im vergangenen August mit dem Fahrrad die Uedemer Straße überqueren und wurde dabei von einem Kleintransporter erfasst. Er erlag seinen Verletzungen wenige Tage später im Krankenhaus.

Die Polizei im Kreis Kleve stellt insgesamt zehn weiße Kreuze in diesem Jahr auf. 13 Menschen sind im vergangenen Jahr im Kreis bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen, elf von ihnen außerhalb geschlossener Ortschaften. „Das plötzliche Versterben, das aus dem Leben gerissen werden, das ist das schreckliche an diesen Unfällen“, sagt Polizei-Sprecherin Manuela Schmickler.

Die Aktion „Weiße Kreuze“ gibt es im Kreis Kleve bereits seit 2003. Jedes Jahr stellt die Polizei zusammen mit dem THW Kreuze für diejenigen Menschen auf, die im Jahr davor außerhalb geschlossener Ortschaften ihr Leben verloren. Sie sollen ein Zeichen des Mitgefühls für die Angehörigen der Unfallopfer sein und gleichzeitig ein Mahnmal zum Gedenken. Seit 2002 wurden inklusive der zehn neuen Kreuze 347 Holzkreuze aufgestellt, so Gorißen. Die tatsächliche Zahl der Opfer durch Verkehrsunfälle im Kreis liegt noch höher, da nicht immer alle Angehörigen der Aufstellung eines weißen Kreuzes zustimmen. „Wir wissen schon jetzt, dass auch im nächsten Jahr wieder Kreuze aufgestellt werden müssen. Fünf Menschen sind bereits in diesem Jahr bei Verkehrsunfällen gestorben. Gestern waren es noch vier, aber gerade heute Morgen ist das fünfte Unfallopfer im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen“, sagte Gorißen.

Bei Verkehrsunfällen sind immer viele Menschen betroffen. Neben den Angehörigen eben auch die Beteiligten, die Ersthelfer und auch die Polizeibeamten, so Abteilungsleiter der Polizei im Kreis Kleve Georg Bartel.