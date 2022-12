Schon wieder Ausfälle beim Niersexpress „Das ist für unsere Fahrgäste nicht mehr hinnehmbar“

(RP) Aufgrund von Reparaturen an einem Bahnübergang sowie einer Stellwerksstörung der DB Netz AG ist es am Wochenende auf der Strecke der Linie RE 10 zum wiederholten Male zu kurzfristigen Einschränkungen im Zugverkehr gekommen. Ein defektes Stellwerk im Raum Nieukerk beeinträchtigte den Verkehr auf der Linie des Niersexpress. In der Folge kam es zu Verspätungen und Teilausfällen. Die RheinRuhrBahn richtete kurzfristig einen Busnotverkehr ein, der mehrere Stunden lang zwischen Geldern und Kempen pendelte. „Dass es zum wiederholten Male aufgrund von Stellwerksstörungen zu kurzfristigen, außerplanmäßigen Einschränkungen kommt, ist für unsere Fahrgäste nicht mehr hinnehmbar“, sagte RheinRuhrBahn-Geschäftsführer Christian Kleinenhammann. „Laut DB Netz AG sollten die Probleme am 8. Dezember behoben sein“, sagte Kleinenhammann. „Hiervon merken wir nur leider nichts.“