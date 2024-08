Betreiber bestätigt Probleme Niersexpress lässt Fahrgäste stehen – „die Menschen stapeln sich im Wagen“

Kritik am Niersexpress gibt es immer wieder. Schließlich sind in der Vergangenheit immer mal wieder Züge ausgefallen, weil es Probleme mit den Stellwerken gab oder alte Leitungen bei heftigen Regenfällen ihren Geist aufgegeben hatten. Zuletzt lief der Betrieb recht stabil, doch aktuell ärgern sich die Fahrgäste vor allem darüber, dass die Züge ziemlich voll sind. „Seit Tagen werden deutlich zu wenig Triebwagen eingesetzt“, berichtet ein Fahrgast. Normalerweise würden mindestens zwei oder drei Triebwagen fahren. Jetzt sei es oft nur ein Wagen. Die Zustände seien unhaltbar: „Die Menschen stapeln sich dann im Wagen, Radfahrer und Behinderte kommen gar nicht mit. Und immer wieder bleiben Menschen auf dem Bahnsteig stehen, weil es entweder nicht mehr passt oder sie sich nicht in das Menschenknäuel trauen“, so der Fahrgast.