Großes Spektakel für Bahnfreunde Hier kann man die historische Eisenbahn am Niederrhein sehen

Wie berichtet, findet demnächst die nächste spektakuläre Tour der Initiative Westfalendampf statt. Nicht verwunderlich: Die Nachfrage ist so groß, dass die Tickets für die Fahrt im September bereits alle weg sind. Doch auch viele Fans an der Strecke sollen auf ihre Kosten kommen. „Bei dieser unglaublich aufwendigen Fahrt setzen wir insgesamt vier Lokomotiven ein“, erklären die Organisatoren. Start ist am Samstag, 14. September, morgens um 6.50 Uhr in Goch, von dort geht es dann über Kevelaer, Geldern und Aldekerk in Richtung Amsterdam.