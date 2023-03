Kreis Kleve hält traurigen NRW-Rekord Nirgends ist die Wahrscheinlichkeit für schwere Unfälle größer

Kreis Kleve · Die Unfallstatistik der Polizei ist alarmierend: Nirgendwo in NRW ist die Gefahr, schwer zu verunglücken, so groß wie im Kreis Kleve. Auch die Zahl der Toten und Schwerverletzten ist stark gestiegen. Wie konnte es so weit kommen?

02.03.2023, 08:27 Uhr

Von Marc Cattelaens

Polizei und Landrat Christoph Gerwers sind sich einig: „Diese Entwicklung ist besorgniserregend." Die Zahl der Verkehrsunfälle hat zugenommen, die Zahl der Schwerverletzten hat zugenommen, die Zahl der Verkehrstoten hat zugenommen. Und das drastisch. Die Verkehrsunfallstatistik 2022 der Kreispolizeibehörde Kleve weist eine der schlechtesten Bilanzen in ganz Nordrhein-Westfalen auf.